Логинов Клим (Климко) Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Клим (Климко) Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Около 1560 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Логинов Логин (Логинко)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Логинов Герасим (Гарасимко) Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1629
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