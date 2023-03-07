Логинов Клим (Климко) Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Логинов Логин (Логинко)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Логинов Герасим (Гарасимко) Клементьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1629