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Вологина Матрона Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1870

Сын: Вологин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Вологин Афанасий Иванович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Вологин Афанасий Иванович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Барышникова Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Вологин Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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