Вологина Матрона Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1870
Отец ребёнка: Вологин Афанасий Иванович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Вологин Афанасий Иванович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Барышникова Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Вологин Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно