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Цуриков Петр Петрович

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Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.07.1924

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924

Отец: Цуриков Петр Максимович

Мать: Цурикова Варвара

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
10.08.1942
Призван Уярским РВК Уярского р-на Красноярского кр.,РСФСР
Гв.ст.сержант 73 гв.сп 25 гв.сд с 11.1942г по 10.1943г-Юго-Зап.Фр.,с 10.1943г. по 12.1943г. 3 Укр.Фр.,с 12.1943г 2 Укр.Фр.
Военная награда
01.11.1943
ВС 73 гв.сп 25 гв.ксд приказ № 25/н,награжден медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ Ф - 33-686044-4582
Военная награда
21.02.1945
ВС 25 гв.сд Приказ № 9/н награжден орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ Ф - 33-690306-1114
Награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР о юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 1ст
ЦАМО РФ , шк-60,ящ-29
Смерть
После 1985
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