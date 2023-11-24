Черемных Евдакия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1926
Дата смерти24.11.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роготнева Вера Степановна
Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1966
Дочь: Ефремова Лидия Степановна
Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович
Смерть
24.11.2023