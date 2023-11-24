Черемных Евдакия Александровна 03.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремных Евдакия Александровна

Черемных Евдакия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1926

Дата смерти

24.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роготнева Вера Степановна

Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемных Степан Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1966

Дочь: Ефремова Лидия Степановна

Отец ребёнка: Черемных Степан Александрович

Смерть
24.11.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.