Кельганов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.2004
Сын: Кельганов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.2011
Дочь: Кельганова Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности