Кельганов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кельганов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2004

Сын: Кельганов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.2011

Дочь: Кельганова Анна Евгеньевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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