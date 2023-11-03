Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Бубнов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1775
Рождение ребёнка
20.12.1777
Сын: Тонконоженков Степан Саввин
Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров
Рождение ребёнка
28.08.1780
Сын: Тонконоженков Моисей Савельев
Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров
Рождение ребёнка
02.03.1783
Сын: Тонконоженков Алексей Саввин
Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров
воспр. казак Никифор Колмогоров
Рождение ребёнка
17.09.1786
Дочь: Фекла Савина
Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Татьяна Савина
Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров
Рождение ребёнка
27.05.1799
Дочь: Елена Саввина
Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров
Смерть
Неизвестно