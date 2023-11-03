Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Бубнов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1775

Муж: Тонкониженко Савва Федоров

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1777

Сын: Тонконоженков Степан Саввин

Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.08.1780

Сын: Тонконоженков Моисей Савельев

Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.03.1783

Сын: Тонконоженков Алексей Саввин

Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
воспр. казак Никифор Колмогоров
Рождение ребёнка
17.09.1786

Дочь: Фекла Савина

Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Татьяна Савина

Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров

Рождение ребёнка
27.05.1799

Дочь: Елена Саввина

Отец ребёнка: Тонкониженко Савва Федоров

Смерть
Неизвестно
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