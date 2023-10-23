Назаренко Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1975

Отец: Назаренко Павел Григорьевич

Мать: Назаренко Галина

Рождение ребёнка
05.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко Анастасия

Рождение ребёнка
05.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Анастасия

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