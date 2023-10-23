Назаренко Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1975
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1975
Отец: Назаренко Павел Григорьевич
Мать: Назаренко Галина
Рождение ребёнка
05.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назаренко Анастасия
Рождение ребёнка
05.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назаренко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Анастасия