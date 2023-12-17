Мершиева Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мершиева Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мершиев Андрей Михайлович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мершиев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мершиев Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мершиев Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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