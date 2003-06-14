Агафонов Илья
Место рожденияАлтайский край. с.Скородное
Дата рождения10.10.1923
Дата смерти14.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923
Отец: Агафонов Леонтий
Мать: Агафонова Просковья
Алтайский край. с.Скородное
Бракосочетание
15.?.1950
Жена: Агафонова Анна
Рождение ребёнка
05.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафонова Анна
Томск
Рождение ребёнка
16.11.1954
Сын: Агафонов Владимир
Мать ребёнка: Агафонова Анна
Смерть
14.06.2003
Томск