Агафонов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Илья

Место рождения

Алтайский край. с.Скородное

Дата рождения

10.10.1923

Дата смерти

14.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923

Отец: Агафонов Леонтий

Мать: Агафонова Просковья

Алтайский край. с.Скородное
Бракосочетание
15.?.1950

Жена: Агафонова Анна

Рождение ребёнка
05.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафонова Анна

Томск
Рождение ребёнка
16.11.1954

Сын: Агафонов Владимир

Мать ребёнка: Агафонова Анна

Смерть
14.06.2003
Томск
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