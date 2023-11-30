Сотникова (Черникова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.12.1972
Сын: Сотников Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Сотников Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
26.08.1980
Дочь: Фольмер Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Сотников Валерий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно