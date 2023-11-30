Сотникова (Черникова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Черникова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1950

Отец: не указан

Мать: Черникова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.12.1972

Сын: Сотников Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Сотников Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
26.08.1980

Дочь: Фольмер Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Сотников Валерий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Валерий Николаевич

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