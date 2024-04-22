Парфёнов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1875 ст.
Дата смерти26.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1875 ст.
Воспреемни Заробозерского прихода д.Раменье крестьянин Адриан Антонов и д.Калинино вдова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Парфёнова Фёкла Борисовна
Воспреемник д.Борково крестьянская дочь Мавра Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Парфёнова Фёкла Борисовна
Воспреемник - крестьянская жена д.Борково Устина Парфёнова
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.
Сын: Беляев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Парфёнова Фёкла Борисовна
Воспреемник - д.Борково Николай Дмитриевич
Смерть
26.10.1911
Запасной рядовой, умер от чахотки