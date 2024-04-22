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Парфёнов Николай Алексеевич

Место рождения

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.08.1875 ст.

Дата смерти

26.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1875 ст.

Отец: Парфёнов Алексий Фёдорович

Мать: Парфёнова Анна Матвеевна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемни Заробозерского прихода д.Раменье крестьянин Адриан Антонов и д.Калинино вдова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Жена: Парфёнова Фёкла Борисовна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Парфёнова Фёкла Борисовна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник д.Борково крестьянская дочь Мавра Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Парфёнова Фёкла Борисовна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - крестьянская жена д.Борково Устина Парфёнова
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.

Сын: Беляев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Парфёнова Фёкла Борисовна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д.Борково Николай Дмитриевич
Смерть
26.10.1911
Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Запасной рядовой, умер от чахотки
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