Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лаптев Андрей Леонидович
Лаптев Андрей Леонидович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1991
Пол
Мужской
Отец
Лаптев Леонид Геннадиевич
1968 г.р.
Мать
Лаптева (Вороневская) Лидия Леонидовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1991
Отец:
Лаптев Леонид Геннадиевич
Мать:
Лаптева Лидия Леонидовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия