Лаптев Андрей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Андрей Леонидович

Лаптев Андрей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1991

Отец: Лаптев Леонид Геннадиевич

Мать: Лаптева Лидия Леонидовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close