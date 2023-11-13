Филимонова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонова Неизвестно

Филимонова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Филимонов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Филимонов Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Семён Антипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close