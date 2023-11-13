Филимонова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Филимонов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Филимонов Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филимонов Семён Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно