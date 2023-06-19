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Бобренко Прокофий Иванов

Место рождения

Песчаное, Харківська область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Бобренко Иван 1 Петров

Мать: Бобренко Домна Яковлева

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: София Прокофьева

Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Зиновия Прокофьева

Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бобренко Евсевий Прокофьев

Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Прокофьева

Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бобренко Диомид Прокофьев

Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова

Песчаное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобренко Анна Романова

Смерть
1848