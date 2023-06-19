Бобренко Прокофий Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Бобренко Иван 1 Петров
Мать: Бобренко Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: София Прокофьева
Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Зиновия Прокофьева
Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бобренко Евсевий Прокофьев
Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Прокофьева
Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бобренко Диомид Прокофьев
Мать ребёнка: Бобренко Анна Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобренко Анна Романова
Смерть
1848