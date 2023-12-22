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Матвей Глебович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
17.01.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Павлович Глебов 19 Горок крестьянская девица Анастасия Дмитриевна 21 по жениху Апу... Показать все
Смерть
Неизвестно
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