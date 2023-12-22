Матвей Глебович
Место рождения
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
17.01.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Павлович Глебов 19 Горок крестьянская девица Анастасия Дмитриевна 21 по жениху Апу... Показать все
Смерть
Неизвестно