Левченко (Корзюк) Ефросинья Петровна
Место рожденияНиколаевский участок
Дата рождения14.02.1918
Дата смертиОколо 2014
ПолЖенский
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1918
Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/23
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Андрей
Смерть
Около 2014