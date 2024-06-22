Левченко (Корзюк) Ефросинья Петровна 14.02.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левченко (Корзюк) Ефросинья Петровна

Место рождения

Николаевский участок

Дата рождения

14.02.1918

Дата смерти

Около 2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1918

Отец: Корзюк Петр Евстафьевич

Мать: Корзюк Стефанида Денисовна

Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/23
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Андрей

Смерть
Около 2014

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