Трушников Анисим Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Трушников Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Трушникова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Трушников Панфил Анисимов
Мать ребёнка: Трушникова Анна Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1787