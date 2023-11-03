Трушников Анисим Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Анисим Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Трушников Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Трушников Яков Анисимов

Мать ребёнка: Трушникова Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Трушников Панфил Анисимов

Мать ребёнка: Трушникова Анна Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Анна Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Анна Евдокимова

Смерть
После 1787
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