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Сафонов Михайл Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Сафонов Тимофей Яковлевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна Михайловна

Мать ребёнка: Сафонова Анна Карповна

Старое Ивашково, Веневский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сафонов Мартин Михайлович

Мать ребёнка: Сафонова Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Сафонова Анна Карповна

Смерть
1824
Старое Ивашково, Веневский уезд, Тульская губерния