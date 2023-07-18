Сафонов Михайл Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Сафонов Тимофей Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна Михайловна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сафонов Мартин Михайлович
Мать ребёнка: Сафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Карповна
Смерть
1824