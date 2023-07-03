Вахрушев Михаил Сергеевич
Место рождениядер. Бакино (Зибеево) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1824
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
дер. Бакино (Зибеево) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вахрушев Терентий Михайлович
Мать ребёнка: Вахрушева Варвара Павловна
дер. Бакино Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
1856