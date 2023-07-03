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Вахрушев Михаил Сергеевич

Место рождения

дер. Бакино (Зибеево) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1824

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Вахрушев Сергей Андреевич

Мать: Вахрушева Феодосия Даниловна

дер. Бакино (Зибеево) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вахрушев Терентий Михайлович

Мать ребёнка: Вахрушева Варвара Павловна

дер. Бакино Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
1856