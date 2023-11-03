Возжаев Дорофей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Возжаев Василий Дорофеевич
Мать ребёнка: Денисюк Анна Парфеновна
Рождение ребёнка
01.09.1930
Сын: Оглезнева Любовь Дорофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана