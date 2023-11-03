Возжаев Дорофей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возжаев Дорофей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Возжаев Василий Дорофеевич

Мать ребёнка: Денисюк Анна Парфеновна

Рождение ребёнка
01.09.1930

Сын: Оглезнева Любовь Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возжаев Петр Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

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