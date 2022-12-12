Гранкин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Фёдор

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

?.09.1949

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1949

Отец: Гранкин Александр

Мать: Лидия

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Югантово, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
Логи, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
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