Гранкин Фёдор
Место рождения
Дата рождения?.09.1949
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1949
Отец: Гранкин Александр
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Югантово, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2011
Логи, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область