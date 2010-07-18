Новикова (Ивашечкина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Ивашечкина) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка

Дата рождения

12.01.1959

Дата смерти

18.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1088

Сын: Новиков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение
12.01.1959

Отец: Ивашечкин Алексей Дмитриевич

Мать: Ивашечкина Прасковья Григорьевна

Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Рождение ребёнка
19.02.1992

Сын: Новиков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.07.2010
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