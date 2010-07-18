Новикова (Ивашечкина) Валентина Алексеевна
Место рожденияНижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Дата рождения12.01.1959
Дата смерти18.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1088
Сын: Новиков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение
12.01.1959
Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Рождение ребёнка
19.02.1992
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.07.2010