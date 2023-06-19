Сазонова ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1988
Дочь: Пальчикова Чекалина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Сазонов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сазонов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно