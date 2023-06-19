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Сазонова ?

Место рождения

Котляково, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Котляково, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.05.1988

Дочь: Пальчикова Чекалина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Сазонов Александр Николаевич

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сазонов Александр Николаевич

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Александр Николаевич