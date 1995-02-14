Кобелецкая (Демина) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения15.09.1913
Дата смерти14.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913
Отец: Демин Павел Игнатьевич
Мать: Демина Матрёна Яковлевна
Крещение
17.09.1913
Рождение ребёнка
12.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
14.02.1995