Кобелецкая (Демина) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелецкая (Демина) Елизавета Павловна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.09.1913

Дата смерти

14.02.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913

Отец: Демин Павел Игнатьевич

Мать: Демина Матрёна Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
17.09.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
14.02.1995
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