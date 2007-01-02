Шрейдор (Мовкаленко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрейдор (Мовкаленко) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1973

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1973

Отец: Мовкаленко Илья

Мать: Мовкаленко Татьяна

Рождение ребёнка
23.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шрейдор Анатолий

Рождение ребёнка
07.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шрейдор Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрейдор Анатолий

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