Шрейдор (Мовкаленко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1973
Отец: Мовкаленко Илья
Мать: Мовкаленко Татьяна
Рождение ребёнка
23.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шрейдор Анатолий
Рождение ребёнка
07.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шрейдор Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шрейдор Анатолий