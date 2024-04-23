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Ильин Роман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1898

Отец: не указан

Мать: Ильина Харитина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Дина Романовна

Мать ребёнка: Ильина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Виктор Романович

Мать ребёнка: Ильина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Георгий Романович

Мать ребёнка: Ильина Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Полина

Смерть
Неизвестно

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