Ильин Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1898
Отец: не указан
Мать: Ильина Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Дина Романовна
Мать ребёнка: Ильина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильина Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Полина
Смерть
Неизвестно