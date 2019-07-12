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Боржеш Тейшейра Эмели Лайанна
Боржеш Тейшейра Эмели Лайанна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.2019
Пол
Женский
Отец
Боржеш Тейшейра Адмилсон Джордж
1988 г.р.
Мать
Прокопец Анастасия Владимировна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2019
Отец:
Боржеш Тейшейра Адмилсон Джордж
Мать:
Прокопец Анастасия Владимировна
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