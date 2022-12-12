Агарков Леонид Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.06.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1957
Дочь: Глущенко Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Свистунова Галина Алексеевна
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область