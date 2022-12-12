Агарков Леонид Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агарков Леонид Владимирович

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

01.06.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.02.1957

Дочь: Глущенко Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Свистунова Галина Алексеевна

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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