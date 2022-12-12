Соломанина (Изъянова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломанина (Изъянова) Мария Степановна

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Место рождения

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.04.1895

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1895

Отец: Изъянов Степан Васильевич

Мать: Изъянова Евдокия Яковлевна

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.1921

Сын: Соломанин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Соломанин Иван Семёнович

Рыбная, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Соломанин Павел Иванович

Отец ребёнка: Соломанин Иван Семёнович

Рыбная, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломанин Иван Семёнович

Смерть
1972
Ковернино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
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