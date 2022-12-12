Соломанина (Изъянова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1895
Дата смерти1972
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1895
Рождение ребёнка
30.05.1921
Сын: Соломанин Виктор Иванович
Отец ребёнка: Соломанин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Соломанин Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Ковернино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область