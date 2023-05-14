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Шеломова СТЕПАНИДА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шеломов ЕФИМ СТЕПАНОВИЧ

Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Шеломова ВАРВАРА СТЕПАНОВНА

Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шеломов ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ

Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Шеломова МАТРЕНА СТЕПАНОВНА

Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ

Смерть
1849