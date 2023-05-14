Шеломова СТЕПАНИДА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Шеломова ВАРВАРА СТЕПАНОВНА
Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шеломов ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ
Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Шеломова МАТРЕНА СТЕПАНОВНА
Отец ребёнка: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849