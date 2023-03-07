Антоновъ (дер Черная) Семенъ
Место рождения
Дата рождения03.02.1805
Дата смерти02.07.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1805
Отец: Александров/алексеев Антон
Мать: Аксинья (Ксения)
Восприемниками были той же деревни крестьянин Андрей Иванов крестьянкам женка Афимья Иванова
Бракосочетание
06.02.1838
Жена: Пелагея (п
холостой
Рождение ребёнка
22.08.1839
Дочь: Павлова Жена Наталья
Мать ребёнка: Пелагея (п
данные из реестра о браке Натальи и Павла
Смерть
02.07.1840
Причина смерти: отъ чахотки, возраст 40 лет (ошибка? )
Похороны
Неизвестно