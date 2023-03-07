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Антоновъ (дер Черная) Семенъ

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Место рождения

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

03.02.1805

Дата смерти

02.07.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1805

Отец: Александров/алексеев Антон

Мать: Аксинья (Ксения)

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Восприемниками были той же деревни крестьянин Андрей Иванов крестьянкам женка Афимья Иванова
Бракосочетание
06.02.1838

Жена: Пелагея (п

Овсище, Великолукский муниципальный район, Псковская область
холостой
Рождение ребёнка
22.08.1839

Дочь: Павлова Жена Наталья

Мать ребёнка: Пелагея (п

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
данные из реестра о браке Натальи и Павла
Смерть
02.07.1840
Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Причина смерти: отъ чахотки, возраст 40 лет (ошибка? )
Похороны
Неизвестно
Овсище, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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