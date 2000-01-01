Лукьянов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Лукьянов Никита
Мать: Лукьянова Прасковья
Рождение ребёнка
22.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
22.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Смерть
Неизвестно