Косенкова (Андреева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Андреева) Мария Александровна

Место рождения

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.10.1946

Дата смерти

07.08.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1946

Отец: Андреев Александр

Мать: Андреева Александра

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенков Валерий Михайлович

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенков Валерий Михайлович

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.08.2009
Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
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