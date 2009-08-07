Косенкова (Андреева) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения28.10.1946
Дата смерти07.08.2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1946
Отец: Андреев Александр
Мать: Андреева Александра
Рождение ребёнка
22.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенков Валерий Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенков Валерий Михайлович
Смерть
07.08.2009
Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область