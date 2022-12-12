Мамылов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1936
Жена: Мамылова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1939
Сын: Мамылов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Мамылова Елена Ивановна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Свидетельство о рождении №Р 4619052
Смерть
Неизвестно