Мамылов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамылов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1936

Жена: Мамылова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1939

Сын: Мамылов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Мамылова Елена Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Свидетельство о рождении №Р 4619052
Смерть
Неизвестно
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