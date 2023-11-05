Климков Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мать Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климков Константин Петрович
Мать ребёнка: Мать Константин Петрович
Смерть
Неизвестно
дер. Климкова Сельга
Утонул вместе с братом Николаем, будучи в отпуске.