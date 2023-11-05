Климков Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климков Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климков Николай Петрович

Мать ребёнка: Мать Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климков Константин Петрович

Мать ребёнка: Мать Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
дер. Климкова Сельга
Утонул вместе с братом Николаем, будучи в отпуске.
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