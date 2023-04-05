Курзаев Сергей Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаев Сергей Гурьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курзаев Гурьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Курзаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Курзаева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзаева Валентина

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