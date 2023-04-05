Курзаев Сергей Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курзаев Гурьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Курзаева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курзаев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Курзаева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзаева Валентина