Дикалова Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1973
Дочь: Дикалова Вера Валентиновна
Отец ребёнка: Дикалов Валентин
Рождение ребёнка
25.04.1979
Дочь: Демидова Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Дикалов Валентин
Рождение ребёнка
05.05.1983
Дочь: Дикалова Алена Валентиновна
Отец ребёнка: Дикалов Валентин