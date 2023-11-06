Дикалова Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикалова Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1973

Дочь: Дикалова Вера Валентиновна

Отец ребёнка: Дикалов Валентин

Рождение ребёнка
25.04.1979

Дочь: Демидова Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Дикалов Валентин

Рождение ребёнка
05.05.1983

Дочь: Дикалова Алена Валентиновна

Отец ребёнка: Дикалов Валентин

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