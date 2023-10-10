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Козлов Гавриил Иванович

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Козлова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
25.11.1873

Сын: Козлов Парамон Гавриилович

Мать ребёнка: Козлова Надежда Андреевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
10.02.1889

Жена: Козлова Домна Кузьминовна

Второй брак у Гавриила.
Рождение ребёнка
22.10.1891

Дочь: Алтухова Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Козлова Домна Кузьминовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Козлова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Козлова Домна Кузьминовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.05.1896

Сын: Козлов Константин Гавриилович (Иванович)

Мать ребёнка: Козлова Домна Кузьминовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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