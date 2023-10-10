Козлов Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1873
Рождение ребёнка
25.11.1873
Сын: Козлов Парамон Гавриилович
Мать ребёнка: Козлова Надежда Андреевна
Бракосочетание
10.02.1889
Второй брак у Гавриила.
Рождение ребёнка
22.10.1891
Дочь: Алтухова Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Козлова Домна Кузьминовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Козлова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Козлова Домна Кузьминовна
Рождение ребёнка
17.05.1896
Сын: Козлов Константин Гавриилович (Иванович)
Мать ребёнка: Козлова Домна Кузьминовна
Смерть
Неизвестно