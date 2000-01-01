Маньен (Magnin) Бенуа (Benoit)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маньен Бенуа
Мать: Габриэль
Бракосочетание
09.02.1641
Жена: Канар Николь
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
03.09.1643
Дочь: Маньен Франсуаза
Мать ребёнка: Канар Николь
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно