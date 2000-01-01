Маньен (Magnin) Бенуа (Benoit) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маньен (Magnin) Бенуа (Benoit)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маньен Бенуа

Мать: Габриэль

Бракосочетание
09.02.1641

Жена: Канар Николь

Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
03.09.1643

Дочь: Маньен Франсуаза

Мать ребёнка: Канар Николь

Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно
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