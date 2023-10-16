Бровкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бровкин Алексей
Мать: Бровкина Валентина
Рождение ребёнка
02.09.1988
Сын: Бровкин Иван
Мать ребёнка: Бровкина Нина
Рождение ребёнка
02.09.1988
Сын: Бровкин Алексей
Мать ребёнка: Бровкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Андрей
Мать ребёнка: Бровкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Александр
Мать ребёнка: Бровкина Нина