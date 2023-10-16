Бровкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бровкин Алексей

Мать: Бровкина Валентина

Рождение ребёнка
02.09.1988

Сын: Бровкин Иван

Мать ребёнка: Бровкина Нина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.09.1988

Сын: Бровкин Алексей

Мать ребёнка: Бровкина Нина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Андрей

Мать ребёнка: Бровкина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Александр

Мать ребёнка: Бровкина Нина

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