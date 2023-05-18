Бурехина (Черемисинова) Ольга
Место рожденияд.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Дата рождения22.07.1916
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1916
д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Образование
С ?.08.1923 по ?.06.1933
Новотроицкая средняя школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р.,Кировской обл
Образование
С ?.09.1933 по 1936
педагогическое училище
учитель младших классов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурехин Николай
Место жительства
Неизвестно
с.Семеновское Шабалинский р-н Кировская обл
Смерть
1998
с.Семеновское Кировской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Семеновское Кировской области