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Бурехина (Черемисинова) Ольга

Место рождения

д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл

Дата рождения

22.07.1916

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1916

Отец: Черемисинов Павел Иванович

Мать: Черемисинова Мария Трефиловна

д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Образование
С ?.08.1923 по ?.06.1933
Новотроицкая средняя школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р.,Кировской обл
Образование
С ?.09.1933 по 1936
педагогическое училище
учитель младших классов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурехин Николай

Место жительства
Неизвестно
с.Семеновское Шабалинский р-н Кировская обл
Смерть
1998
с.Семеновское Кировской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Семеновское Кировской области