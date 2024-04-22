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Ульянов Кирилл Максимович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Максим Ульянович

Мать: Аксинья Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Маланья Кирилловна

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1818

Дочь: Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Кирилловна

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1836 ст.

Сын: Ульянов Василий Кириллович

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Авдотья Климовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
1848
Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
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