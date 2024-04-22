Ульянов Кирилл Максимович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Максим Ульянович
Мать: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Маланья Кирилловна
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1818
Дочь: Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Кирилловна
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна
Рождение ребёнка
24.02.1836 ст.
Сын: Ульянов Василий Кириллович
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848