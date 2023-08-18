Мамантов Пётр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мамантов никифор
Рождение ребёнка
14.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамантова Нина Даниловна
Пристанское, Таврический муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно