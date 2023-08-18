Мамантов Пётр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамантов Пётр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мамантов никифор

Рождение ребёнка
14.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамантова Нина Даниловна

Пристанское, Таврический муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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