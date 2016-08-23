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Веселовская Юстина Алексеевна
Веселовская Юстина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.2016
Пол
Женский
Отец
Веселовский Алексей Леонидович
1971 г.р.
Мать
Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2016
Отец:
Веселовский Алексей Леонидович
Мать:
Веселовская Виктория Владимировна
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