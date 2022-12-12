Тенихин Матвей Макарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: Тенихин Макар Федосеевич
Мать: Степанида Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Сын: Тенихин Игнатий Матвеевич
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1856 ст.
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Михайловна
Смерть
Неизвестно