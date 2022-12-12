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Тенихин Матвей Макарович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Тенихин Макар Федосеевич

Мать: Степанида Петровна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Тенихин Игнатий Матвеевич

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Тенихин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1856 ст.

Сын: Тенихин Трофим Матвеевич

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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