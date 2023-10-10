Криворучко Порфирий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Криворучко Филипп Евстигнеевич
Мать: ?
Бракосочетание
01.11.1881
Рождение ребёнка
26.09.1882
Дочь: Фекла Порфирьевна
Мать ребёнка: Криворучко Синклитикия Логвиновна
Рождение ребёнка
10.11.1884
Сын: Криворучко Родион Порфирьевич
Мать ребёнка: Криворучко Синклитикия Логвиновна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Елизавета Порфирьевна
Мать ребёнка: Криворучко Синклитикия Логвиновна
Рождение ребёнка
12.01.1892
Дочь: Татьяна Порфирьевна
Мать ребёнка: Криворучко Синклитикия Логвиновна
Смерть
Неизвестно