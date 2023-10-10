Криворучко Порфирий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Порфирий Филиппович

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Криворучко Филипп Евстигнеевич

Мать: ?

Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Криворучко Синклитикия Логвиновна

Рождение ребёнка
26.09.1882

Дочь: Фекла Порфирьевна

Мать ребёнка: Криворучко Синклитикия Логвиновна

Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Криворучко Родион Порфирьевич

Мать ребёнка: Криворучко Синклитикия Логвиновна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Елизавета Порфирьевна

Мать ребёнка: Криворучко Синклитикия Логвиновна

Рождение ребёнка
12.01.1892

Дочь: Татьяна Порфирьевна

Мать ребёнка: Криворучко Синклитикия Логвиновна

Смерть
Неизвестно
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