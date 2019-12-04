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Морозова Ника
Морозова Ника
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2019
Пол
Женский
Отец
Морозов Артём Александрович
1983 г.р.
Мать
Морозова (Воропаева) Мария Леонидовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2019
Отец:
Морозов Артём Александрович
Мать:
Морозова Мария Леонидовна
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