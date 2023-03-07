Евдокия Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти28.11.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1814
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
28.09.1828
Дочь: Софья Павловна
Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Клюкин Иван Павлович
Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
Около ?.10.1833
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
Около ?.10.1833
Дочь: Степанида Павловна
Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1850
Похороны
30.11.1850