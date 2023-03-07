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Евдокия Спиридоновна

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Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

28.11.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1814

Муж: Клюкин Павел Спиридонович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович

Рождение ребёнка
28.09.1828

Дочь: Софья Павловна

Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Клюкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович

Рождение ребёнка
Около ?.10.1833

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович

Рождение ребёнка
Около ?.10.1833

Дочь: Степанида Павловна

Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.11.1850
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
30.11.1850
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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