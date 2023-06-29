Панина Надежда Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанина Надежда Аверьяновна

Панина Надежда Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1957

Отец: Миронов Аверьян Ефимович

Мать: Миронова Софья Александровна

Рождение ребёнка
30.08.1976

Дочь: Зузлова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Панин Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
25.06.1988

Дочь: Панина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Панин Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
22.06.1989

Дочь: Абрамова Софья Владимировна

Отец ребёнка: Панин Владимир Сергеевич

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Владимир Сергеевич