Панина Надежда Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1957
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1957
Рождение ребёнка
30.08.1976
Дочь: Зузлова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Панин Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.1988
Дочь: Панина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Панин Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
22.06.1989
Дочь: Абрамова Софья Владимировна
Отец ребёнка: Панин Владимир Сергеевич
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно