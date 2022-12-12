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Шепелев Григорий Калинникович

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Шепелев Калинник Калинникович

Мать: Шепелева Ирина Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1790
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