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Шепелев Григорий Калинникович
Шепелев Григорий Калинникович
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Место рождения
Неплюевка
, Рыльский уезд, Курская губерния
Дата рождения
1773
Дата смерти
1790
Пол
Мужской
Отец
Шепелев Калинник Калинникович
1744 г.р.
Мать
Шепелева Ирина Петровна
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Шепелев Калинник Калинникович
Мать:
Шепелева Ирина Петровна
Неплюевка
, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1790
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